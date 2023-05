Il miglior utile di sempre "Banca vicina al territorio"

Settant’anni di attività e non sentirli, anzi migliorare, e di molto, i risultati della propria attività: è quanto è emerso ieri durante l’assemblea della Banca di Credito Cooperativo Recanati-Colmurano dove a brillare è stato il record dell’utile netto raggiunto, ben 6,3 milioni di euro, un risultato mai ottenuto sino ad oggi. Una banca, quindi, in piena salute e con un futuro roseo, e l’assemblea premia anche i responsabili di tale successo riconfermando in pieno l’attuale Consiglio di amministrazione: Sandrino Bertini (che sino ad oggi ha ricoperto la carica di presidente), Paolo Maggini, Gerardo Pizzirusso, Mirella Ascani, Silvia Burini, Giacomo Camilletti, Alfredo Giampaoli, Emanuela Serenelli e Roberto Toninel. Il bilancio di esercizio si chiude con un utile lordo di 7,158 milioni di euro e gli impieghi lordi alla clientela ammontano a circa 360 milioni di euro (+3,41% rispetto al 2021), destinati prevalentemente alle piccole e medie imprese ed alle famiglie. "Fare utili per una banca di credito cooperativo - ha spiegato il presidente - significa aumentare l’affidabilità e quindi la sicurezza dei risparmi della clientela, ma soprattutto aumentare il patrimonio e le opportunità per sostenere e far crescere l’economia della comunità". Non è mancato neanche il sostegno ai giovani, come testimoniano gli oltre 200 mila euro di finanziamenti concessi come prestiti universitari. All’aumento degli impieghi si è accompagnato un netto miglioramento della qualità del credito. Confermata, infine, la positiva politica di gestione dei crediti deteriorati diminuiti di circa il 37,15% rispetto al 2021. Nonostante l’andamento instabile dei mercati, la raccolta totale diretta e indiretta, segna un +6,3% rispetto all’esercizio 2021, sfiorando quota 835 milioni di euro a conferma della grande fiducia della clientela nei riguardi dell’Istituto. "I traguardi di questo percorso virtuoso ed evolutivo intrapreso dalla BCC negli ultimi anni – ha sottolineato Bertini - sono frutto della lungimiranza del Cda che, d’intesa con la Direzione e supportato dalla insostituibile professionalità dei dipendenti e dalla presenza costante della capogruppo Iccrea, ha prodotto un gioco di squadra a vantaggio della comunità e dei suoi attori. Il forte segnale di solidità e stabilità ci consente di guardare al futuro in maniera serena".

Antonio Tubaldi