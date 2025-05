Il Milan presenta la nuova maglia. Lo spot è firmato Grandinetti

Un inferno dantesco dove il diavolo aleggia, ma non appare. È questo lo scenario ideato dal regista e filmmaker potentino Gianluca Grandinetti per il video di presentazione della prima maglia ufficiale del Milan, disegnata per la nuova stagione calcistica 2025/2026. Il kit gara home, realizzato da Puma, è stato lanciato nei giorni scorsi con la proiezione delle immagini firmate da Grandinetti allo stadio di San Siro.

"Il video è stato interamente girato in studio – spiega il regista potentino –. Ho giocato molto con gli effetti speciali. È stato un lavoro lungo e complesso, che mi ha dato grandi soddisfazioni. Ringrazio la produzione Nss Factory e tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco". Un’esperienza sportiva che arriva dopo quella dello scorso anno, in cui Grandinetti aveva filmato il lancio del kit gara away rossonero e che si va ad aggiungere alla realizzazione, sempre per Puma, dello spot di presentazione delle tute dei piloti Ferrari. "Collaborazioni prestigiose che mi fanno viaggiare molto – aggiunge ancora –. Ho preso 88 aerei solo nell’ultimo anno. Nonostante questo il legame con le mie radici è profondissimo".

Nativo di Potenza Picena, Gianluca Grandinetti ha recentemente realizzato lo spot ufficiale della Regione Marche, prodotto da Multivideo, con Gianmarco Tamberi come testimonal. Previste proprio in questi giorni le riprese per la realizzazione della versione estiva. "Ho cercato di raccontare questa terra attraverso gli occhi dei marchigiani – sottolinea Grandinetti –. Un popolo di lavoratori silenziosi che non vive per l’applauso, ma che, con passione e semplicità, riesce a raggiungere traguardi straordinari. Una filosofia di vita in cui mi riconosco molto e che mi trovo a mettere in pratica quotidianamente nel mio lavoro".

Tra i progetti per il futuro, c’è la volontà di creare qualcosa che lo riporti più spesso a casa: "Qui torno sempre volentieri. Per questo ho deciso di dare forma a questo mio legame, pianificando l’apertura di uno studio tutto mio. Un collettivo di filmmaker, con base anche nelle Marche, che possa consentire a giovani appassionati di fare esperienze in questo settore, con una porta aperta verso il mondo e una finestra che si affaccia sulle nostre meravigliose colline".