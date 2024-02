Il ministero nel cda dello Sferisterio: "Poltronopoli". "No, è trasparenza"

"L’ennesimo caso di poltronopoli" o una "garanzia di trasparenza?". È scontro sullo Sferisterio dopo il voto della Commissione Cultura della Camera sul testo che trasforma l’arena in "monumento nazionale", con un contributo annuo di 500mila euro dal governo per il sostegno all’attività operistica. Il nodo del contendere è che nel consiglio di amministrazione dell’Associazione Sferisterio dovrà però entrare anche il ministero della Cultura. Una clausola che ha messo in allarme la deputata Irene Manzi (Pd) e il Movimento 5 Stelle. "È inaccettabile – dice la parlamentare maceratese – costringere l’Associazione, senza neppure un minimo coinvolgimento degli enti aderenti e delle istituzioni locali, a inserire all’interno del cda il ministero della Cultura. Sorge il dubbio che il ministero non si fidi dell’Associazione e sia disposto a creare un unicum mai visto prima. Siamo molto preoccupati di trovarci di fronte alla premessa di una inaccettabile perdita di autonomia dell’Associazione. Si torni al testo originario che si era proposto, in linea con esperienze precedenti già sperimentate. Il ministero ha già ora gli strumenti per verificare la solidità della stagione lirica. Non si introducano forme di controllo dall’alto nei confronti di una realtà artistica che dovrebbe mantenere autonomia e capacità di decidere del proprio futuro". A chi difende la scelta sostenendo che l’ingresso del ministero nel cda possa garantire maggiore prestigio al Mof, Manzi risponde che "l’Associazione ha già un rilievo nazionale. Ci sono stati già in passato esempi di contributi speciali assegnati per legge a realtà di prestigio come il Festival Donizetti ad esempio o Umbria Jazz o il Rossini opera festival, eppure nessuna delle leggi e dei contributi speciali è stato mai condizionato all’ingresso del ministero negli organismi direttivi".

Rincarano la dose gli esponenti del il Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura, secondo i quali "Macerata è nuova tappa del giro delle poltrone di Sangiuliano. Stavolta per ricevere i contributi che ha sempre avuto, al teatro è stato chiesto di modificare lo statuto inserendo un nuovo membro del cda, nominato dal ministero della cultura. Cui prodest? Non sarà mica l’ennesimo caso di “poltronopoli” per sistemare qualche amico sul territorio? Siamo davanti a un misto tra dilettantismo e voracità di poltrone che fa accapponare la pelle". Pronta la replica di Giorgia Latini, deputata ascolana della Lega, che parla di "polemiche sterili. Abbiamo respinto gli emendamenti dell’opposizione perché riteniamo doveroso che una legge che struttura in modalità annuale l’erogazione di consistenti fondi pubblici sia fatta nella maggior trasparenza possibile verso tutti. La presenza di un delegato del governo sarà anche garanzia di continuità nel percorso di valorizzazione dello Sferisterio, nonché di rafforzamento e crescita dell’Associazione stessa". Secondo il sindaco Sandro Parcaroli, "la legge è il risultato di un lavoro di squadra che porterà i suoi frutti ed è grande la soddisfazione per aver contribuito a un passaggio storico per la città che tanto investe nel Macerata Opera Festival, convinta del suo valore culturale ed economico. Stiamo per raggiungere un risultato storico che rappresenterà un traguardo di prestigio per la provincia e per la regione".