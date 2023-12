"Il ministero non paga, vado al Tar"

"Mi hanno tolto la casa e non mi consentono nemmeno di portare via i mobili, e il ministero ha smesso di pagarmi il dovuto per i danni causati dal vaccino. Le sentenze contro di me si applicano alla lettera, quelle a mio favore no. Mi sento veramente un bullizzato dallo Stato, dopo che lo Stato ha causato questa mia condizione di salute". Dopo anni di battaglie, nonostante una serie di avversità, il matelicese Michele Cesari non molla e anzi apre un nuovo fronte, chiamando davanti al Tar il ministero della salute. Il 48enne è tetraplegico, a causa di un vaccino fatto a quattro mesi. "Il ministero della salute – racconta – è stato condannato a indennizzarmi per quel danno, con un anticipo versato dopo la sentenza definitiva e poi con un assegno mensile". In questa materia sono in vigore tre leggi, approvate anche grazie all’impegno del matelicese. Quella del 1997, la 238, in particolare prevede che se ci sono danni fisici ulteriori, indotti dalla patologia causata dal vaccino, l’indennizzo mensile va raddoppiato. La sentenza della Cassazione ha dato atto di questo diritto di Cesari, "e invece il ministero della salute non applica la sentenza, sostenendo che il tribunale non abbia capito la filosofia del ministero stesso. Ma anche ammesso che fosse così, c’è una sentenza definitiva che indica quanto devono versarmi, perché è mio diritto; se non la condividono devono trovare il modo di fare ricorso. E invece dal 2018 mi danno meno di quello che mi spetta". E per questo ora Cesari, assistito dall’avvocato Stefano Filippetti, si è rivolto al Tar, che ha fissato a gennaio l’udienza per esaminare il suo caso. Intanto, il 48enne deve cercare di risolvere la questione della sua casa di famiglia, in via Roma a Matelica. Dopo il fallimento dell’azienda del padre, l’abitazione è stata venduta all’asta e il nuovo proprietario lo ha sfrattato. Per lui non si tratta di un problema da poco: si sposta con la carrozzina e ha bisogno di spazi attrezzati per le sue necessità. Ma non è stato possibile trovare una soluzione. "E neanche riesco a portare via le cose che ci sono dentro. Sono stato autorizzato a fare sei accessi, per due ore, mi hanno aiutato amici e familiari, ma non è facile vuotare una palazzina dove vivevamo da sempre. Inoltre, le ditte di traslochi non saranno libere prima di gennaio per portare via i mobili, ma il nuovo proprietario ha fatto un’istanza e il tribunale potrebbe dichiarare beni abbandonati quelli che sono lì. Ma non può farlo, i mobili sono di mio fratello, che nella procedura dello sfratto e del fallimento non c’entra nulla. Vogliono anche far dichiarare la casa danneggiata da un camino abusivo, e invece la casa non ha alcun danno, tanto è vero che ci abbiamo abitato fino a poco fa e dopo il terremoto non ha avuto alcun danno. Con l’avvocato Riccardo Antonelli abbiamo fatto opposizione a questa istanza, chiedendo dei documenti che attestino i danni".