Il ministro a Recanati: "Più collaborazione con Casa Leopardi"

Il vicepremier Antonio Tajani è giunto anche a Recanati ieri pomeriggio per la sessione istituzionale degli Stati generali della diplomazia culturale, la conferenza annuale che riunisce i direttori degli 88 Istituti italiani di cultura nel mondo. Ad accoglierlo un emozionato sindaco della città, Emanuele Pepa: "Grazie ministro, questo evento valorizza non solo il nostro patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche l’identità viva e dinamica della nostra comunità. Recanati è da sempre una città che dialoga con il mondo: lo fa attraverso la poesia senza tempo di Giacomo Leopardi e le note immortali di Beniamino Gigli ma anche con uomini e donne che, con passione, visione e determinazione, hanno dato vita ad aziende apprezzate a livello internazionale".

"Ho deciso di scegliere Macerata e Recanati per questo evento – ha affermato il ministro Tajani – perché qui è nato e vissuto e si è nutrito di questo territorio uno dei maggiori pensatori italiani, Giacomo Leopardi e in questa città si vive il viaggio dell’uomo nella storia. Ho visitato la straordinaria biblioteca di casa Leopardi. Lavorare nella terra di Giacomo Leopardi arricchisce e io, se potessi, non me ne andrei via da qui, da questa bellissima sala e da casa Leopardi, ma il mio ruolo di ministro non me lo consente. Dobbiamo, comunque intensificare la collaborazione con Casa Leopardi e mi auguro che un rappresentante della famiglia possa essere presente il prossimo anno alla Fiera del Libro di Guadalajara in Messico". La cultura è un motore economico concreto, ha quindi sottolineato Tajani, che genera oltre 110 miliardi di euro di valore aggiunto. Tra imprese, istituzioni del terzo settore e pubblica amministrazione, questo vasto ecosistema, ha raggiunto, se si considerano anche l’indotto e gli effetti indiretti, il valore di oltre 300 miliardi di euro, pari al 15% dell’economia nazionale. Oltre un milione e mezzo di persone lavora in questo settore con un sistema produttivo costituito da oltre 280 mila imprese. Un breve saluto al ministro è stato tributato anche da Gregorio Leopardi che ha ricordato che la biblioteca è a aperta a tutti nello spirito del conte Monaldo e come questa scelta e molti altri investimenti significativi hanno contribuito ad incrementare le presenze di studiosi e turisti. A Fabio Corvatta, presidente del Cnsl, il compito di illustrare l’intensa attività dell’ente nel diffondere la poesia di Leopardi nel mondo. Al ministro sono stati donati una medaglia commemorativa della città da parte del Sindaco e un prezioso libro in cui il famoso idillio leopardiano "L’Infinito" è tradotto in diverse lingue straniere a testimonianza del valore dell’internazionalizzazione per promuovere la cultura e l’immagine dell’Italia all’estero.

Asterio Tubaldi