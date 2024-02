Il ministro Abodi darà il via alla ricostruzione dell’ex piscina comunale

Mercoledì verrà dato ufficialmente il via ai lavori di ricostruzione dell’ex piscina comunale di Visso. Una cerimonia è in programma alle 17.30 alla presenza del ministro per lo Sport, Andrea Abodi (foto), del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e del commissario straordinario Guido Castelli. L’edificio sarà adibito a struttura polivalente per attività sociali o di protezione civile. Dopo l’avvio del cantiere con le autorità religiose, civili e militari, nella sala conferenze del Parco nazionale dei Monti Sibillini si terrà un incontro tra il Ministro e le altre autorità e le associazioni sportive presenti per affrontare le problematiche degli impianti sportivi dei territori colpiti dal sisma del 2016. La finalità dell’intervento è quella di ricostruire l’edificio ampliando le discipline sportive praticabili, attraverso la realizzazione di una struttura polivalente che consenta l’uso sportivo e l’utilizzo per lo svolgimento di attività sociali come convegni, incontri e il mercato coperto. La nuova struttura permetterà anche di rendere l’opera più attinente alle attuali esigenze della popolazione, stravolta dagli eventi sismici, e il cui unico impianto sportivo è un campetto polivalente in erba sintetica all’aperto dove attualmente viene praticato il calcio a 5 dalla locale società sportiva. L’intervento consentirà anche di riqualificare l’area che è di particolare pregio paesaggistico e ambientale. La struttura polivalente sarà dotata di un campo di gara con tribune per circa 100 spettatori, palestra per riscaldamento, spogliatoi per gli atleti ed i giudici di gara, servizi per gli spettatori, infermeria e magazzini. Il progetto è stato curato da Settanta7 studio associato, Cesaretti Engineering srl , il geologo Mirco Moreschi, l’architetto Laura Lova. Ad eseguire i lavori sarà l’impresa Nefer con sede a Pieve Torina.

Gaia Gennaretti