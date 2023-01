Il ministro Bernini all’inaugurazione dell’anno accademico di Unimc McCourt: "Un onore ospitarla"

Il rettore John McCourt è stato ricevuto ieri dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che, nell’occasione, ha accettato l’invito all’inaugurazione dell’anno accademico del 13 marzo. Il colloquio ha consentito un confronto su alcuni punti nodali per la crescita e lo sviluppo dell’ateneo maceratese, quali l’accordo di programma sottoscritto con il Ministero nel 2017, che prevedeva risorse extra a fronte dei danni del sisma, e l’importanza di accedere ai fondi europei e di far fruttare tutte le risorse del Pnrr. Sottolineata l’importanza di Unimc come motore di crescita per la città e il territorio, la necessaria sinergia con gli altri atenei marchigiani, senza perdere di vista il confronto a livello nazionale e internazionale. Il rettore ha ribadito anche l’importanza, nella ricerca e nella formazione, degli studi umanistici e sociali in un’ottica di inclusione e sostenibilità, per promuovere il pensiero critico, la consapevolezza delle differenze e della complessità del mondo globalizzato. "Ho apprezzato molto – commenta McCourt – l’apertura del ministro all’ascolto, l’attenzione dimostrata verso le potenzialità di una università a vocazione umanistica come Unimc. Sarà per noi un onore poterla ospitare in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico".