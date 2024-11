Il ministro Piantedosi in visita al quartier generale della Santoni

Santoni ha aperto le porte del suo quartier generale di Corridonia al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ieri ha fatto tappa anche nel Maceratese dopo aver presieduto il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ad Ancona. Nel corso della visita all’impianto manifatturiero, il ministro ha visto da vicino i processi produttivi che contraddistinguono il brand, simbolo del made in Italy calzaturiero, ed è stato accolto dal Cavaliere Giuseppe Santoni, presidente esecutivo della maison, affiancato dalla moglie Alessia e dal figlio Gabrio, i quali hanno illustrato i valori e le ambiziose sfide che caratterizzano l’impresa, sottolineando l’impegno per la sostenibilità, l’innovazione e il rispetto delle tradizioni artigianali. "Il ministro Piantedosi – ha raccontato l’azienda – ha manifestato il proprio apprezzamento per la capacità dell’azienda di coniugare innovazione e tradizione, sottolineando l’importante contributo che realtà come Santoni forniscono alla crescita del tessuto economico del nostro paese".