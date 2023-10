Il ministro Sangiuliano al Centro di studi leopardiani Il Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato Recanati per inaugurare la mostra "In purissimo azzurro" e ha firmato il libro d'onore del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Ha espresso apprezzamento per Leopardi e annunciato un convegno a Marzo intitolato "All'Italia".