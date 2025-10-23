Il ministro Tajani arriva in città

L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Macerata
Cronaca
23 ott 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
Come annunciato, il ministro degli affari esteri Antonio Tajani sarà a Recanati e Macerata per gli Stati generali della diplomazia culturale oggi e domani. L'iniziativa, promossa dalla Farnesina, rappresenta un momento di riflessione e strategia per il futuro della promozione culturale italiana nel mondo. "La diplomazia culturale è uno strumento imprescindibile per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero – ha sottolineato Tajani –. Gli Istituti italiani di cultura sono risorse strategiche al pari di ambasciate e consolati. Ed è proprio attraverso questa rete che vogliamo valorizzare le eccellenze culturali ed economiche dei territori". Ad ospitare l'apertura dei lavori sarà oggi il teatro Lauro Rossi di Macerata alle 9.30; nel pomeriggio il confronto si allargherà alle realtà locali. Domani, invece, il ministro Tajani sarà a Recanati peer un importante momento dedicato all'eredità culturale di Giacomo Leopardi. L'appuntamento è alle 17 nell'aula magna del Comune. Qui il ministro interverrà per riflettere sul ruolo della cultura italiana nel mondo partendo dal pensiero e dalla figura del poeta recanatese. A seguire, parteciperà alla cerimonia di premiazione del Mercurio Alato, prestigioso riconoscimento assegnato agli Istituti italiani di cultura che si sono distinti nella promozione della cultura italiana all'estero. "L'arrivo di direttori e direttrici degli oltre 80 Istituti italiani di cultura da tutto il mondo – sottolinea il sindaco Pepa – rappresenta una straordinaria occasione per il territorio marchigiano"

Antonio Tajani