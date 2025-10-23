Il ministro Tajani arriva in città

Come annunciato, il ministro degli affari esteri Antonio Tajani sarà a Recanati e Macerata per gli Stati generali della diplomazia culturale oggi e domani. L’iniziativa, promossa dalla Farnesina, rappresenta un momento di riflessione e strategia per il futuro della promozione culturale italiana nel mondo. "La diplomazia culturale è uno strumento imprescindibile per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero – ha sottolineato Tajani –. Gli Istituti italiani di cultura sono risorse strategiche al pari di ambasciate e consolati. Ed è proprio attraverso questa rete che vogliamo valorizzare le eccellenze culturali ed economiche dei territori". Ad ospitare l’apertura dei lavori sarà oggi il teatro Lauro Rossi di Macerata alle 9.30; nel pomeriggio il confronto si allargherà alle realtà locali. Domani, invece, il ministro Tajani sarà a Recanati peer un importante momento dedicato all’eredità culturale di Giacomo Leopardi. L’appuntamento è alle 17 nell’aula magna del Comune. Qui il ministro interverrà per riflettere sul ruolo della cultura italiana nel mondo partendo dal pensiero e dalla figura del poeta recanatese. A seguire, parteciperà alla cerimonia di premiazione del Mercurio Alato, prestigioso riconoscimento assegnato agli Istituti italiani di cultura che si sono distinti nella promozione della cultura italiana all’estero. "L’arrivo di direttori e direttrici degli oltre 80 Istituti italiani di cultura da tutto il mondo – sottolinea il sindaco Pepa – rappresenta una straordinaria occasione per il territorio marchigiano"

Antonio Tubaldi