Il ministro Zangrillo al convegno sulla PA

Ci sarà anche il ministro Paolo Zangrillo (nella foto), domani alle ore 14.30 al cine teatro Cecchetti, all’incontro per sindaci, amministratori e associazioni di categoria su come rendere più semplice la pubblica amministrazione. Due i temi che saranno affrontati durante il pomeriggio: le iniziative per lo sviluppo della capacità amministrativa delle amministrazioni territoriali e le semplificazioni amministrative e la digitalizzazione per il sistema delle imprese.