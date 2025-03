Il Minotauro suonato e raccontato da un punto di vista diverso

Oggi alle 21, al teatro comunale di Caldarola, e domani in quello di Loro Piceno alle 18, per la rassegna Teatro Next Gen dell’Unione montana Monti Azzurri, arriva la compagnia Teatro Rebis con "Minotaurus". In scena Andrea Pierdicca con le musiche originali di Giuseppe Franchellucci e la regia di Andrea Fazzini. Una produzione del Teatro Rebis in collaborazione con Festival Macerata Racconta, Università di Macerata, Erdis Marche e Regione.

Minotaurus è un melologo per voce e violoncello, tratto dall’omonima ballata di Friedrich Dürrenmatt, che rovescia il mito del Minotauro adottando il punto di vista del mostro, del diverso, dell’inconcepibile. Un tema ricorrente negli scritti, ma anche nell’opera visiva dello scrittore svizzero, a cui fin da bambino il padre raccontava i miti al posto delle fiabe, influenzandone il modo di percepire e decifrare il mondo.

La polifonia vocale di Andrea Pierdicca è stata orchestrata da Andrea Fazzini in modo da perlustrare il labirinto interiore del Minotauro - né uomo né bestia né dio, innocente e colpevole - una danza della coscienza. Il violoncello di Giuseppe Franchellucci scava nel fiume del non-detto del testo, danza col mostro tra sonorità ancestrali e distorsioni di rivalsa, dando corpo ai doppi aleggianti tra le parole di Dürrenmatt.

Continua la possibilità per i giovani della Generazione Z di accumulare i timbri partecipando agli spettacoli, tentando così di vincere i premi in denaro messi in palio dall’unione montana per avvicinare i giovani al teatro.