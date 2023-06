"Il mio amico vuole uccidersi" Scatta l’allarme in centro storico

"Aiuto, il mio amico vuole uccidersi". Una richiesta di soccorso disperata, arrivata da Milano, ha fatto convergere tutte le forze dell’ordine in un appartamento del centro. Ma alla fine per fortuna si è rivelato solo un falso allarme. Ieri pomeriggio, una ragazza di Milano si è messa in contatto con il 112, spiegando cosa era appena capitato: ha riferito di aver appena finito di parlare tramite una chat con un suo amico, un 23enne che studia a Macerata, ma il tenore della conversazione e soprattutto la chiusura, "addio", l’avevano fatta preoccupare. La giovane era sicura che lui volesse farla finita, e ha chiesto aiuto perché qualcuno andasse a impedirgli di mettere in atto quel gesto insano. Dal 112 lombardo, l’allarme è arrivato a Macerata e subito, poco dopo le 18 di ieri, nell’appartamento in centro dove vive il 23enne si sono ritrovati carabinieri, 118 e vigili del fuoco, accorsi nel terrore che fosse troppo tardi. Ma arrivati da lui, lo hanno trovato in perfetta forma. Il ragazzo ha parlato con i carabinieri, tranquillizzandoli: non aveva ingerito nulla né fatto qualcosa che potesse nuocergli. Poi però, con il medico del 118 si è confidato e ha fatto emergere che in effetti, forse, qualche difficoltà poteva esserci, anche se non voleva togliersi la vita. Così per precauzione lo studente è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Un allarmismo eccessivo forse quello della sua amica, ma in fondo meglio questo di una sottovalutazione di segnali preoccupanti, fino a quando poi non è troppo tardi.

Paola Pagnanelli