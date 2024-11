"Il mio canto libero", Ercoli ricorda Luigi Einaudi

Dai "Dialoghi" di Platone alle atmosfere distopiche di "Divergent", dai "Queen" al potere visionario di "Arancia meccanica". Popsophia parla di libertà nella nuova produzione culturale realizzata in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Luigi Einaudi, intellettuale liberale e secondo presidente della Repubblica italiana. La data zero dello spettacolo "Il mio canto libero" è oggi a Palermo, in collaborazione con Fondazione Luigi Einaudi, Città metropolitana di Palermo, al teatro Politeama Garibaldi. Lo spettacolo è un philoshow, format ideato dall’associazione Popsophia che unisce riflessione filosofica e contaminazione pop, alternando lectio a performance musicali live della band "Factory", videomontaggi e clip sotto la regia di Riccardo Minnucci. Lo show è dedicato alle scolaresche. La direttrice artistica, Lucrezia Ercoli, e il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Cangini, guideranno il pubblico. Dopo il debutto a Palermo, lo spettacolo farà tappa anche nelle Marche a fine anno.