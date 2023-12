’Il mio caro Lucio’: raccolta fondi per il Centro S. Lorenzo

Già da tempo esauriti i posti per assistere questa sera allo spettacolo "Il nostro caro Lucio" al Teatro Persiani: sul palco il gruppo "E penso a te" accompagnato anche dal coro della Scuola civica di musica ’Gigli’ di Recanati, con l’obiettivo di far rivivere, a trent’anni dalla sua morte, la musica di Battisti. Il concerto ha anche il nobile scopo di sostenere, con la campagna di raccolta fondi "Parla come Mangi", il progetto del Centro Fonti San Lorenzo: l’associazione ha, infatti, avviato la ristrutturazione e rigenerazione di uno spazio abbandonato per creare "ASK, art | social | kitchen", un nuovo luogo dedicato all’educazione e alla socialità attorno al cibo, per combattere le solitudini di oggi e favorire una nuova cultura alimentare per piccoli e grandi. Il successo della prevendita, che ha visto esaurire i 400 biglietti del Teatro Persiani nel giro di 6 giorni, invita l’associazione alla fiducia nella campagna di raccolta fondi: il portone del teatro si aprirà questa sera già dalle ore 20.20 proprio per favorire l’afflusso di gente, permettere di spiegare individualmente il progetto e avere il tempo per le donazioni.