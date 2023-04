"Il mio Monopoly in chiave portorecanatese"

di Giorgio Giannaccini

Ha ideato una sorta di Monopoly ma in chiave portorecanatese, e soprattutto ispirato al Palio storico cittadino, che non a caso si chiama "La cursa del Porto". Protagonista è il 22enne Leonardo Cifola, che ha elaborato questo nuovo gioco da tavola per la sua tesi di laurea (triennale) alla facoltà di disegno industriale e ambientale dell’Università di Camerino, distaccata ad Ascoli. E tale intuizione gli è valsa, proprio una settimana fa, un bel 110 e lode. Però, oltre all’aspetto ludico, il suo intento è di tramandare alle nuove generazioni la storia e la cultura di Porto Recanati. Infatti, il gioco in questione è ricco di proverbi, richiami al dialetto locale e luoghi simbolo della città. In tutto questo, c’è stato pure lo zampino di alcuni esperti delle tradizioni portorecanatesi, tra cui il sindaco Andrea Michelini.

"L’idea è partita dall’intenzione di valorizzare il mio paese, soffermandomi poi da un dato Istat: dal 1970 la popolazione di Porto Recanati si è raddoppiata – dice Cifola –. Quindi, molti giovani portorecanatesi non hanno genitori originari di qui e ciò fa sì che diversi della mia generazione non conoscono bene la nostra storia. Perciò è partito un lungo studio di scrittori e storici locali, con la lettura di alcuni testi di Lino Palanca, Nicola Gaetini ed Emilio Gardini".

E da quello spunto ha così creato un percorso simile al Monopoly, ma con tutti luoghi tipici della città: "Dopo il via, si passa al parco Europa, si prosegue nella zona sud e si continua nel centro, passando dal municipio – riprende Cifola –. E ancora: si avanti verso la chiesa di San Giovanni Battista e in piazza Brancondi, a villa Gigli nel quartiere Montarice, e dopo a Scossicci-Del Sole, per poi arrivare davanti al capannone Nervi, e finire il giro nel lungomare dove una volta sorgeva il faro. Possono partecipare massimo sette giocatori, ognuno con il nome di uno dei sette quartieri, perché ricrea la corsa del Palio. Tant’è che ciascuno parte con 35 chili di pesce, come da tradizione portano gli ‘sciabegotti’ durante il Palio". Ma non vince chi arriva primo al traguardo, bensì il giocatore che ha perso meno pesce .

"Nel percorso si imbatteranno nelle carte bonus ‘Calcò de bono’ (‘Qualcosa di buono’), quelle malus ‘T’è cascato’ (‘Ti è cascato’), e le altre degli imprevisti ‘Fa’ i corni’ (‘Fai le corna’). In queste carte sono illustrati figure storiche, come la popolana, lo sciabegotto, i monumenti del paese e i proverbi dialettali. Nel mio lavoro di ricerca, hanno contribuito diversi persone come Tonino Guazzaroni, il presidente dell’Ente Palio Italo Canaletti e il sindaco Andrea Michelini. Il prossimo step, adesso, sarà quello di far stampare e mettere in commercio questo gioco da tavola".