‘Il mio nome è vendetta’ fa centro

Il noto imprenditore maceratese Iginio Straffi sta facendo centro anche sul piccolo schermo con le produzioni della Colorado Film di cui è presidente. Infatti, "Il mio nome è vendetta" diretto da Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi è diventato il primo titolo italiano a entrare nella top ten globale dei film non in lingua inglese più visti di sempre su Netflix. Con i dati appena pubblicati dalla piattaforma streaming, il film prodotto dalla Colorado Film di Maurizio Totti, Alessandro Usai e, per l’appunto, di Straffi, scritto da Sandrone Dazieri, Cosimo Gomez e Andrea Nobile, alla quarta settimana di permanenza nella classifica ha aggiunto altre quattro milioni di ore di views in oltre 90 paesi (settimo posto nella top ten della settimana) raggiungendo quindi l’impressionante monte di 67,2 milioni di ore di visualizzazioni che lo hanno portato ad entrare al decimo posto della classifica di tutti i tempi. Tanto per rendere l’idea, il film italiano più visto prima di Il "mio nome è vendetta" era "Yara" di Marco Tullio Giordana che aveva raggiunto 37,8 milioni totali di ore di views. A questo punto è quasi scontato che Netflix accenderà la luce verde per la produzione del sequel.

Straffi è la mente dietro a successi come Winx Club, fenomeno di costume e brand tra i più noti nell’industria dell’intrattenimento. Negli anni ha lanciato a livello mondiale la Rainbow, società da lui fondata, infilando una serie di risultati prestigiosi e non per niente entrando nella lista dei 500 manager più influenti al mondo nell’industria dei media stilata da Variety Magazine nel 2018. Dal 2022 è presidente di Colorado Film, che si occupa di produzioni cinematografiche e televisive di rilevanza nazionale e internazionale. Colorado entra a far parte del gruppo Rainbow nel 2017 dando vita a un gruppo mediatico di punta sia nel settore dell’animazione che nel live action.

Non solo, Netflix ha programmato nelle festività natalizie la commedia ‘Natale a tutti i costi’ di Giovanni Bognetti con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Si tratta di “una commedia natalizia e non di un cinepanettone”, sottolineano i protagonisti, remake di un fortunato film francese (‘Mes Tre’s Chers Enfants’ scritto e diretto da Alexandra Lecle’re) prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions in collaborazione con Rti.