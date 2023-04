"Il mio viaggio in Africa, emozioni in foto"

di Giorgio Giannaccini

"Un entusiasmante viaggio lungo 6.500 chilometri tra le cascate Victoria in Zambia, la punta estrema del Sud Africa, il Botswana e Namibia, a bordo di un camion attrezzato di tende, materassini e cucina da campo". Il tutto racchiuso in una selezione di 48 foto, che ritrae strade sterrate, deserti, parchi naturali, animali selvaggi e anche un’antichissima tribù. Questa la mostra che verrà inaugurata sabato, alle 18, nell’ex chiesa Santa Caterina, a Potenza Picena, dal titolo "Asante – Il mio viaggio in Africa Australe". Protagonista il potentino Paolo Grandinetti, bancario in pensione di 67 anni, con l’eterna passione per la fotografia. Ma d’altronde questo è un amore comune a tutta la sua famiglia: la figlia Giulia è giovane una regista che ha vinto l’ultima edizione del Corto Dorico Film Fest e ha anche partecipato al Festival del Cinema di Venezia, mentre il figlio Gianluca è un affermato filmmaker che ha realizzato videoclip per artisti come Fabri Fibra, Marracash, Tiziano Ferro, Planet Funk e Negramaro.

Paolo Grandinetti, come è nata l’idea di compiere questo viaggio alla scoperta dell’Africa?

"In realtà, già a 16 anni avevo iniziato a girare l’Europa in autostop o con il treno per scattare foto: i miei soggetti erano spesso bambini, vecchi e persone non abbienti, con particolare riferimento ai quartieri più poveri. E così ho continuato per tutti questi anni. Ma il mio ultimo viaggio, che ho fatto insieme ad alcuni amici in Africa, tra il 22 ottobre e il 13 novembre, è stato quello che mi è rimasto più nel cuore. Quindi ho deciso di allestire una mostra, ed è la prima che faccio".

E le sue foto che soggetti ritraggono?

"Leoni, elefanti, coccodrilli, ippopotami, gnu e leopardi. Ma pure tanti paesaggi naturali, tra cui il deserto che abbiamo percorso in jeep e camion: a volte abbiamo forato o il mezzo si era impantanato. Oppure siamo rimasti a corto di cibo e acqua, perché dormivano in tenda nella foresta. Tant’è che di notte sentivamo il passaggio di iene ed elefanti. Inoltre, abbiamo fatto visita alla tribù Himba, che vive in case di paglia e fango. Particolari che ho fotografato con le mie due Reflex: circa 5mila scatti".

Quali sono le cose che l’hanno colpita di più?

"Potrei dire quando in elicottero abbiamo sorvolato le cascate Victoria. Oppure a Capo di Buona Speranza dove i due oceani si toccano, o ancora il cielo notturno pieno di costellazioni. Insomma una vera natura mantenuta, e ciò mi ha portato a riflettere che per essere felici servirebbe appena il 30% di tutto quello con cui noi di norma viviamo. E proprio il titolo della mostra sintetizza tale concetto: ‘Asante’ è una parola usata nell’Africa centro-meridionale per salutarsi tra persone ma anche per dire grazie alla natura e all’equilibrio che c’è con l’uomo".