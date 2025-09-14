Il mistero della baronessa. C’è un segreto sul delitto rivelato in punto di morte

Una rivelazione in punto di morte, un segreto mantenuto per anni che alla fine a qualcuno si deve confessare. E quello che non si era mai detto alla fine comincia a circolare per il paese fino ad arrivare ai carabinieri. Ecco perché un anno fa, a 44 anni di distanza dai fatti, sono ripartite le indagini sul duplice omicidio della baronessa Jeanette Rothschild e della sua assistente, Gabriella Guerin, scomparse nel nulla prima di una tormenta di neve a Sarnano il 29 novembre 1980, e i cui resti furono trovati solo 14 mesi dopo, il 27 gennaio 1982. Le intercettazioni telefoniche hanno confermato i sospetti, qualcuno sapeva qualcosa e non l’ha mai detto. Ma neppure la riapertura delle indagini ha rotto il muro di silenzio su quel doppio delitto, che si avvia a rimanere senza colpevoli.

Per anni, le indagini hanno seguito le piste più disparate, dall’anonima sequestri alla banda della Magliana, dal confidente di Scotland Yard all’amico brasiliano. Tanti indizi, tante suggestioni hanno reso l’accaduto un rompicapo. Ma dopo i tentativi più disparati, nel 1989 il tribunale concluse che, sebbene fosse evidente che le due povere donne non erano morte di freddo nella tormenta, era impossibile dire chi le avesse uccise.

L’anno scorso però il reparto specializzato nei casi irrisolti del Ros di Roma ha deciso di riaprire il faldone. La spinta è arrivata da una voce di paese, che da tempo circolava e che ha fatto pensare agli inquirenti che valesse la pena fare un ultimo tentativo: la voce riguardava uno dei testimoni sentiti dopo la scomparsa misteriosa delle donne. Prima di morire, questi avrebbe rivelato al figlio qualcosa su quei giorni, qualcosa che non aveva mai voluto dire prima. Qualcosa che non era il solo a sapere, e che in accordo avevano deciso di non dire mai.

I carabinieri hanno dunque individuato una lista di persone che all’epoca ebbero a che fare con la baronessa e la sua assistente, arrivate a Sarnano per comprare un casolare. Per tutti quei soggetti – ormai anziani – sono scattate le intercettazioni telefoniche, e poi sono stati convocati in caserma a Tolentino. L’idea era di ascoltare come reagissero di fronte alla riapertura delle indagini. E i sospetti sono stati confermati, perché alcuni si sarebbero effettivamente sentiti: "Continuiamo come abbiamo fatto finora – si sarebbero detti –, non diciamo niente".

Nel primo interrogatorio, tutti hanno ripetuto le cose dette negli anni Ottanta, o anche meno, considerato il tempo passato. Ma per qualcuno, su cui c’era il sospetto di un accordo di silenzio, è scattata una seconda convocazione, in estate. A questi, i carabinieri del Ros hanno fatto presenti le frasi intercettate, ma loro hanno assicurato che si trattava di un fraintendimento, che non c’erano segreti e non c’erano mai stati. Impossibile dunque sapere da loro se c’era stato, all’epoca, un elemento, un indizio, magari una persona vista a casa Galloppa, dove con molta probabilità le due donne furono sequestrate. E nell’impossibilità di conoscere questo elemento, e di valutarne anche l’utilità ai fini delle indagini, non resterà che archiviare l’inchiesta sul duplice omicidio.