Il monastero di Santa Caterina torna agibile dopo le scosse

Il monastero di Santa Caterina a San Severino torna agibile dopo le scosse di terremoto del 2016. A conclusione dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura, il Comune ha revocato l’ordinanza con la quale, durante l’emergenza sisma, aveva dichiarato il complesso di Castello al Monte non utilizzabile. Resta invece ancora inagibile la chiesa.

I lavori, finanziati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione per due milioni e 164.800 euro, hanno permesso il recupero della struttura nella sua bellezza originaria, garantendo la piena sicurezza per chi la frequenta.

Fondato nel 1544 dalla comunità monastica cistercense di Santa Caterina, il monastero ha origini benedettine risalenti all’anno Mille. La comunità vive ancora oggi secondo la regola benedettina dell’"ora et labora", nello spirito cistercense trasmesso da San Bernardo di Clairvaux.

Nel corso dei secoli il monastero è stato ampliato, arricchito e ha visto momenti di grande fervore spirituale, come il ritrovamento nel 1580 del corpo incorrotto di Santo Illuminato, benedettino e copatrono di San Severino. Oggi il monastero accoglie una comunità multiculturale, con monache cistercensi provenienti dal Vietnam.