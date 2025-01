Il Mondiale del ct Trillini: "Ho realizzato un sogno. Contratto? Scade a giugno"

"Una felicità incredibile. Si è realizzato il mio sogno: riuscire a far sì che in Italia – precisa Riccardo Trillini – fossimo orgogliosi della pallamano, ammirati e competitivi al Mondiale". Trillini, cingolano, è il commissario tecnico della Nazionale che, posizionandosi nella fascia dal dodicesimo al sedicesimo posto, ha concluso la partecipazione al massimo campionato disputato da 32 squadre. Tecnico-record, Trillini che in Italia ha collezionato successi: primo allenatore europeo in Lussemburgo, al Basharage che in quarant’anni di attività non aveva mai vinto lo scudetto conquistato con lui; primo tecnico italiano a portare l’Italia dopo 28 anni (allora la guidava uno straniero) al Mondiale in cui ha ottenuto ben tre vittorie e il miglior piazzamento, sfiorando l’impresa di qualificarsi per i quarti di finale. Il torneo si è svolto tra Danimarca, Norvegia e Croazia. "L’Italia ha giocato in Danimarca, a Herning. Stupefacente – ricorda Trillini – il sostegno del pubblico a nostro favore: dopo la prima strofa dell’inno di Mameli, un grande battimani. Poi, in tutte le partite, un tifo impensabile a nostro favore". E sì che la Danimarca è un po’ la regina della pallamano. "La Danimarca ha vinto sette Olimpiadi e tre Mondiali consecutivi, questo è il quarto di fila. È l’unica nazione al mondo in cui il numero dei praticanti la pallamano è uguale a quello che si registra nel calcio. Siamo stati battuti dalla Danimarca e dalla Germania vice campione e finalista alle ultime Olimpiadi. Battuti, ma sempre applauditi. Poi, un’infinità di messaggi lusinghieri, anche da non pallamanisti. Figurarsi che fino a poco tempo fa, c’era chi credeva che la pallamano si praticasse sull’acqua… E tutta l’Europa ha parlato del gioco atipico e veloce espresso dall’Italia. Dalle testate giornalistiche, elogi entusiastici. Da non credere: la gente ci fermava per chiedere dettagli, sorprendente novità, sulla nostra tattica difensiva". In sette anni e mezzo di gestione, l’impegno è stato incessante e, adesso, premiato. "Tornato dal Lussemburgo, ho iniziato l’attività federale, prendendo gradualmente coscienza della disponibilità di giocatori per conoscerne le qualità individuali". Qual è stato il segreto per portare l’Italia sulla ribalta più prestigiosa dell’handball? "Ho voluto assumere la responsabilità diretta, quotidiana, di tutte le rappresentative azzurre maschili, coordinando il settore giovanile: quindi la mentalità, il tipo di gioco, la compattezza, hanno la fusione in un’intesa unica, che si accorda al massimo, pur nelle individuali diversità". Trillini, adesso? "Una bella vacanza a Cingoli, un riposo che ci voleva". Pensando sempre alla Nazionale? "Riflettendo: il mio contratto con la Federazione scadrà nel prossimo giugno…".