Il mondo dei motori protagonista: mezzi d’epoca e nuovi modelli. Cambia la viabilità per ’Auto Expo’

Domani torna l’appuntamento con Auto Expò: il cuore della città si trasforma in una mostra a cielo aperto dedicata al mondo dei motori. L’evento, in programma per domani, è organizzato dalla Asd "Sport live" in collaborazione con il Comune ed è alla sua tredicesima edizione. Dalle 9,30 alle 20,30, in centro saranno presenti prestigiosi marchi di auto e moto e numerose concessionarie in rappresentanza di 70 brand.

Nuovi modelli insieme a quelli d’epoca saranno esposti in corso Umberto I, piazza XX Settembre, nel tratto antistante Palazzo Sforza e in via Buozzi. Anche questa edizione si preannuncia all’insegna della sostenibilità, con tutte le novità riguardanti i rami elettrico ed ibrido. Oltre ad auto e moto d’epoca, ci saranno auto racing e luxury car e per i più piccoli percorso mini moto e cart drift.

Occhio alla viabilità. Divieto di sosta e di transito in corso Umberto I, dalla intersezione con via Lauro Rossi a piazza XX settembre, in via L. Rossi divieto di sosta con rimozione dall’incrocio con il corso a quello con Matteotti e inversione del senso di marcia direzione ovest–est.

Divieto di transito in via Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra corso Dalmazia e il corso, lungo il vialetto nord, in piazza e davanti al Comune, in via Buozzi con deviazione del traffico su via Trieste per i veicoli provenienti da via Cecchetti, in via Trieste, in via Venezia, in via Fratelli Rosselli e piazza Don Minzoni, in via Fiume, dall’incrocio con via L. Rossi a quello con via Zara, in via Matteotti a partire dall’incrocio con il vialetto nord. La Ztl domenicale è sospesa.

Dalle 16 alle 20 divieto di accesso per tutti i veicoli in ingresso nel sottopasso del Castellaro. Inoltre, nella giornata di domani, considerate le modifiche alla viabilità, il capolinea per gli autobus di linee urbane ed extraurbane sarà in via Santa Rita.

