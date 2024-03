Il mondo del cinema raccontato agli studenti da Greta di "Mare Fuori"

Sarà Greta Esposito (nella foto), giovane attrice conosciuta della serie "Mare Fuori", a raccontare agli studenti e alle studentesse dell’Ipsia Don Enrico Pocognoni che cosa significa far parte del mondo della cinematografia. Un appuntamento imperdibile per i giovani, che fa parte di "Ciak: Azione!", il progetto che si sta realizzando in collaborazione con l’Associazione Help SOS Salute e Famiglia ODV di San Severino. Il progetto è un lungo viaggio nel mondo del cortometraggio, un’interessante iniziativa cinematografica dedicata agli studenti delle tre sedi scolastiche dell’Ipsia, finalizzata a favorire la crescita individuale e la riqualificazione sociale attraverso la produzione cinematografica. E il 14 marzo, nei locali del plesso di Matelica, sarà presente l’attrice Greta Esposito, nota per il suo ruolo di Nina in "Mare Fuori", per incontrare gli studenti e condividere la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Il progetto "Ciak: Azione!", realizzato grazie al supporto economico del bando Siae "Per Chi Crea", offre agli studenti l’opportunità unica di sperimentare l’intero processo di produzione cinematografica, dalla scrittura della sceneggiatura all’effettiva realizzazione del film. Le attività coinvolgeranno gli studenti selezionati in base a interessi ed attitudini, promuovendo la collaborazione tra le tre sedi scolastiche e coinvolgendo l’intera comunità.

Un’opportunità unica per gli studenti di esprimere la propria creatività e dare voce alle loro storie attraverso il medium cinematografico.