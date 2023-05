Il mondo del musical a teatro

Concerto di chiusura della stagione sinfonica della Form: appuntamento con "Il mondo del musical". L’appuntamento è per oggi alle 21 teatro Lauro Rossi di Macerata. Sul palco insieme all’Orchestra filarmonica marchigiana c’è Stefania Seculin, cantante, attrice e musicista specializzata nel genere musical. Nel 2021 ha vinto il Primo Premio del concorso internazionale SOI Scuola dell’Opera Italiana per la categoria musical, quest’anno è in scena allo Stadttheater di Ingolstadt nel ruolo della Frl. La direzione è affidata a Romolo Gessi, principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Il programma inizia con una selezione tratta da West Side Story di Leonard Bernstein. Si prosegue con The Syncopated Clock di Leroy Anderson. Poi George Gershwin con Embraceable You e Frederick Loewe. quindi la Suite di Richard Rodgers & Oscar Hammerstein di Tutti insieme appassionatamente. Gran finale con Over The Rainbow – da Il Mago di Oz di Harold Arlen, Moonlight Serenade di Glenn Miller, Blue Moon – da Hollywood Hotel di Richard Rodgers, Night and Day di Cole Porter e New York, New York di John Kander. Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Biglietteria dei Teatri: tel. 0733230735. Vendita anche online su www.vivaticket.com.