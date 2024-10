Il mondo dell’arte piange Ciommei

Il mondo dell’arte e un’intera comunità piangono il tolentinate Giorgio Ciommei. Se n’è andato in punta di piedi a 87 anni ieri mattina, all’ospedale di Macerata, e oggi dalle 9 sarà allestita la camera ardente alla sala del commiato Terracoeli, dove alle 19 si terrà un saluto laico. Le offerte saranno devolute a Emergency e Medici senza frontiere. Pittore apprezzato dalla critica e dal pubblico, protagonista della vita culturale della città, Ciommei è stato un punto di riferimento per tanti artisti.

Ha vinto e ha partecipato a diverse giurie della Biennale dell’Umorismo, di cui ha disegnato nel 1979 anche il manifesto della decima edizione e ha riorganizzato l’esposizione delle opere del Miumor, di cui è stato direttore artistico e autore del logo. In questi ultimi anni, a seguito di una malattia, si era ritirato a vivere a Grottamare. Pittore, disegnatore, incisore, scultore, ha iniziato la sua attività nel ‘60, partecipando a prestigiose mostre collettive e tenendo personali in importanti esposizioni e gallerie nazionali. Molti i premi e i riconoscimenti ricevuti per il suo eclettismo e valore artistico. Ciommei lascia i figli Francesco e Laura (Checco e Lalla) e il nipote Damiano. Tantissimi i messaggi al "Maestro", descritto da tutti come una persona speciale. "Passava molto tempo con noi bambini, incantandoci con i suoi giochi di parole e con delle incredibili combinazioni di suoni e sillabe", è il ricordo d’infanzia dell’architetto Isabella Tonnarelli. "Ci lascia un grande patrimonio – ha detto il sindaco Mauro Sclavi –. Era dotato di profonda umanità. Sapeva trovare il lato artistico in ogni più piccola cosa, trasformandola in un capolavoro".

"Come il tuo uccellino te ne sei andato via, con delicatezza e garbo. Non finiremo mai di ringraziarti per quello che hai fatto, per me e per mio fratello – ha scritto la figlia Laura -. Abbiamo trascorso un’infanzia magica e fantastica (festa delle streghe, Carnevali colorati, estati calorose in tutti i sensi). Durante l’adolescenza sei stato disponibile a ricevere le nostre stranezze e le nostre confidenze sempre con il cuore in mano. Abbiamo case piene delle tue opere, ogni muro è tappezzato di quadri, sicuramente non ci dimenticheremo mai di te. Fortunato chi ha una tua opera, rivedendola non solo si ricorderà del tuo talento, ma anche del tuo animo profondo, burbero, burlone, grottesco, creativo. Ho e abbiamo perso, come comunità, un uomo che ha dato tanto in vita e che continuerà a raccontarci le sue storie oniriche tramite le sue tele. Un bacio, babbo".