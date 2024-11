"Il mondo dell’Opera", il concerto-spettacolo in scena al teatro Velluti

Torna al teatro Velluti "Il mondo dell’Opera - Viaggio nel bel canto - La forza dell’amore" domani alle 17 a cura dell’associazione culturale "Artelibera" con il patrocinio del Comune di Corridonia. La prima parte della serata sarà dedicata a Giovanni Battista Velluti, ricordato per le sue origini (nacque nell’allora Montolmo nel 1781), per le eccezionali doti vocali e gli atteggiamenti quasi “divistici“. "Sul palco il soprano Emanuela Torresi – spiegano gli organizzatori –, il tenore Mauro Sagripanti, il baritono Andrea Pistolesi, accompagnati al pianoforte dal maestro Giacomo Rocchetti. A presentare l’evento saranno l’ideatrice Maria Perillo e l’esperto d’opera Andrea Petrozzi. In scena anche la coreografa e danzatrice Elvira Pardi, con il suo corpo di ballo del Centro Danza El Duende, poi Maria Vittoria Bianchi e Monia Ciminari; regia di Stefano Bianchi". Biglietto 10 euro, acquistabile in teatro il giorno dello spettacolo e online sul sito www.vivaticket.com.