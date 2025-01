Il mondo di Pirandello al cineteatro San Paolo

Il mondo intimo di Luigi Pirandello, l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più segreta intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano. Oggi e domani la rassegna di film al cineteatro San Paolo, promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino, presenta "Eterno Visionario", pellicola ambientata ad Amburgo nel dicembre 1934. Le proiezioni avranno inizio alle 21. Il costo dell’abbonamento per l’intera rassegna è di 25 euro, mentre l’ingresso singolo è disponibile a 6 euro.