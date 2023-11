Il mondo visto da Lorenzetti e Prosperi in cinquanta ricette

Un affascinante viaggio con ben 50 ricette preparate nei vari angoli del globo ed esclusivamente fatte durante le festività religiose e non, dove non mancano nemmeno due pietanze marchigiane doc, come la pizza al formaggio e il pan nociato. È questo l’ultimo lavoro scritto dal foodblogger portorecanatese Mattia Lorenzetti (più volte ospite su Alice Tv) e dal suo compagno di vita, nonché fotografo, Guido Prosperi. Proprio oggi uscirà il loro libro dal titolo "Ricette in Valigia - Il giro del mondo in 50 piatti dei giorni di festa", edito da Giaconi Editore. In pratica, i due autori hanno selezionato nel proprio volume 50 piatti dei giorni di festa delle diverse parti del mondo, che hanno scoperto durante i loro viaggi o che hanno assaggiato in Italia, preparati da amici provenienti da altre nazioni. Il libro nelle sue 222 pagine racconta un mix di ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione, accompagnate da curiosità e storie avvincenti. "Questo libro – spiegano Lorenzetti e Prosperi (nella foto) – celebra la gioia di riunirsi con i propri cari e ha la straordinaria capacità di avvicinare e colmare le differenze culturali. Così il food diventa il protagonista delle celebrazioni delle festività: dagli abbondanti pasti di Natale alle cene di Capodanno, dai dolcetti di Halloween alle feste del Ringraziamento o dei Fratelli e delle sorelle. Dunque, oltre che a rafforzare i legami culturali e familiari, il cibo ha il potere di trasportare in diverse parti del mondo e di ampliare i nostri orizzonti".