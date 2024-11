Il Montefano in zona playout: "Abbiamo i mezzi per uscirne"

"L’Urbania ci ha battuto con un gol casuale, nella ripresa a casa di una squadra d’alta classifica abbiamo costruito due-tre occasioni e colpito una traversa: evidentemente non è bastato per tornare con un risultato utile". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, parla della sconfitta nel Pesarese, il settimo passo falso dei viola nella stagione. "Come in altre occasioni – ricorda il diesse – abbiamo fatto una buona prova, ma non è stato sufficiente avendo preso un gol evitabilissimo". Ultimamente non si vedeva il Montefano in zona playout. "Non tutte le annate sono uguali, veniamo da campionati dove abbiamo navigato in acque tranquille e qualcosa anche in più, ma abbiamo i mezzi per tirarci fuori". C’è da voltare pagina e chiudere nel migliore dei modi il girone di andata. "Ci attendono tre partite complicate – spiega Gigli – a cominciare da quella di domenica quando ci farà visita l’Atletico Mariner, una formazione che sta sotto di noi e farà di tutto per conquistare punti, poi andremo a Matelica e infine riceveremo la Sangiustese. Gli ultimi due appuntamenti dell’andata sono contro avversari di valore e ben allenati. Ma adesso dobbiamo pensare solo all’Atletico Mariner". Non è da escludere che a dicembre possano esserci novità nella rosa. "Si stanno valutando le situazioni e poi c’è ancora un po’ di tempo per dicembre".