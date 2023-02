Il monumento ai caduti compie cento anni "Il pensiero va alle vittime di tutte le guerre"

A dicembre a Montefano si è celebrato il centesimo anniversario del monumento ai Caduti. Nel settembre del 1921, grazie all’allora sindaco Carmine Jommi, si formò un comitato cittadino per creare un monumento in ricordo dei nostri caduti. Fu concessa la somma di 5.000 lire, con la quale fu possibile condurre a termine l’opera. Martini prese come modello nello scolpire il fante un cittadino chiamato Dionisi C. Dopo la II Guerra Mondiale, venne dedicato ai Caduti di tutte le guerre.

Sono intervenuti, oltre alla giunta comunale, l’ingegner Tommaso Maria Gaballo, responsabile ufficio tecnico del Comune, e Marina Vincenti, restauratrice di Beni culturali di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico che ha lavorato al restauro. Il contributo storico – narrato da noi delle medie della “Falcone e Borsellino” - è stato a cura di Norberto Rimini, “memoria storica” di Montefano. "Il monumento ai caduti compie 100 anni e per l’occasione abbiamo voluto procedere a un delicato e importante lavoro di restauro, perché il monumento ci è caro, è un pezzo della nostra storia cittadina", ha affermato la sindaca Angela Barbieri. Poi la banda città di Montefano ha accompagnato i partecipanti in corteo fino al monumento dove la sindaca, assieme ad un alunno, ha deposto la corona d’alloro. "Davanti a questo monumento, guardiamo con commozione e tristezza alle vittime, ai caduti civili e militari di tutte le guerre: a quegli uomini e quelle donne che hanno perso la vita per la pace e per la nostra unità nazionale” ha concluso la sindaca.

Noemi Verjoni

e Giulia Trillini II C