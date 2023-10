Il monumento ai caduti nei giardini pubblici compie cento anni

Domani compirà un secolo di vita il monumento ai caduti ai giardini pubblici. Un evento che non ha voluto dimenticare l’Anmig cittadina, presieduta da Nando Cingolani. "Una ricorrenza non da poco – ha sottolineato Cingolani – perché rappresenta il luogo delle solenni cerimonie patriottiche che ogni anno si celebrano in città e dimenticarne il significato simbolico sarebbe grave per le future generazioni e per la tragedia che si cela dietro. Fu inaugurato al termine della Grande Guerra con una cerimonia il 21 ottobre 1923, che, tra le altre autorità, annoverò tra gli oratori anche il sindaco di Ancona, Enrico Guido Fabi, capitano in congedo. Il monumento, opera dello scultore Giuseppe Tonnini, nato a Loreto nel 1875, fu realizzato nella parte bronzea con i cannoni sottratti all’esercito austro-ungarico ed è costituito da un basamento in marmo alto 3 metri, alla cui sommità è posta una statua in bronzo che simboleggia il sacrificio e raffigura un legionario romano, gravemente ferito sul campo di battaglia, il quale, pur negli estremi aneliti, imbraccia ancora lo scudo e impugna la spada con la quale ha appena combattuto la battaglia". Per la ricorrenza l’Anmig ricorda la possibilità di visitare la sua sede con il museo dedicato alla guerra in via circonvallazione 99.

Matteo Parrini