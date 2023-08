Il mosaico all'ingresso dell'hotel Fioriti di Matelica pronto al restauro

Anche il bellissimo mosaico scoperto nel 2006 e conservato sotto all’ingresso dell’hotel Fioriti sarà presto restaurato. A dichiararlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini nel leggere la variazione del programma delle opere triennali nel consiglio comunale di lunedì sera. "La settimana scorsa, in occasione del rientro dei mosaici restaurati dall’equipe di Ravenna – ha dichiarato la Procaccini – abbiamo provveduto a presentare lo stato del mosaico e chiesto un preventivo con una relazione sul possibile distacco, così magari da arricchire lo spazio museale che andremo ad allestire e che potrà attirare i turisti a Matelica". In merito è intervenuta anche la consigliera ed archeologa Emanuela Biocco, spiegando che "da una prima analisi autoptica si è valutata la possibilità di procedere al restauro e all’eventuale distacco, per una nuova collocazione e musealizzazione".

m. p.