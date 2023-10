Il moto club Franco Uncini di Recanati porta le Marche in Campania

C’erano oltre 25 Moto Club provenienti da tutta Italia, fra cui il moto club Franco Uncini di Recanati, al Mototurismo italiano che si è tenuto in Campania dal 29 settembre al primo ottobre. A organizzare l’incontro fra tutti gli appassionati delle due ruote è stata la Federazione motociclistica italiana con la collaborazione del Comitato Regionale Campania e del comune di Vico Equense, dove è avvenuto il raduno. Ciò ha permesso ai partecipanti, tutti Tesserati Fmi arrivati in rappresentanza del proprio Comitato Regionale di appartenenza tra cui le Marche, di scoprire la Penisola Sorrentina, il Golfo di Napoli, il Vesuvio e molti luoghi sconosciuti al turismo di massa. Elettrizzanti i percorsi proposti per i 1500 iscritti tra continue curve a picco sul mare e sulle colline dell’entroterra. Momento chiave la serata del 30 settembre nella suggestiva Meta di Sorrento, dove i Comitati Regionali Fmi, ognuno con il proprio stand, hanno offerto enogastronomia di primo livello. In quello della regione Marche sono stati presentati piatti tradizionali: vincisgrassi, galantina di pollo, prosciutto di Carpegna con la crescia, ciauscolo, olive all’ascolana, cremini, sughetti, il tutto accompagnato con i vini Bianchello del Metauro e Rosso Piceno, Vernaccia di Serrapetrona e liquore della Varnelli. Domenica le premiazioni finali, con la regione vincitrice Friuli Venezia Giulia, seconda la Sicilia, terzo il Piemonte. Il trofeo prevede che il vincitore organizzi l’edizione successiva ma è stato istituito anche per dare la possibilità ai motociclisti di visitare diverse parti d’Italia. Motivo per cui nel 2024 si andrà in Sicilia, regione seconda classificata.

Antonio Tubaldi