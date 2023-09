Il Moto club settempedano piange l’ex presidente Mario Eugeni

Lo storico presidente del Moto club settempedano, Mario Eugeni, si è spento lunedì sera a San Severino. Aveva 86 anni e fino al 2022 aveva guidato il sodalizio sportivo per 34 anni ininterrotti, diventando un punto di riferimento non solo per gli appassionati locali, ma anche per il settore motoristico dell’intera provincia. "Nella sua vita terrena è stato un grande esempio di altruismo e onestà. Sono sicuro che nella sua nuova Vita continuerà ad essere una guida per tutti quelli che gli hanno voluto bene", ha detto – commosso – Marco, il più grande dei suoi tre figli. Gli altri sono Luca e Andrea; oltre a loro lascia la moglie Olga, le nuore Ewelina, Cristina e Loida e gli amatissimi nipoti. Il funerale sarà celebrato domani alle 9.30 nella chiesa di San Domenico, partendo dalla sala del commiato "Il tempio degli angeli", dove è stata allestita la camera ardente. Mario era una persona infaticabile e generosa, sempre pronto a rimboccarsi le maniche. Lo potevi trovare, sempre efficiente, dietro al bancone del negozio di elettronica "Fotoshop" gestito dai figli oppure, con qualsiasi condizione meteo, al rifornimento di carburanti "Ip" vicino alla rotatoria dell’ospedale pronto a farti il pieno e a scambiare una battuta con la sua aria bonaria e simpatica. A livello sportivo, Eugeni ha cercato di mantenere in vita il glorioso Moto club settempedano lavorando sodo al crossodromo "San Pacifico" per garantire massima efficienza all’impianto. "Sempre disponibile ai miglioramenti della pista – ricorda il suo amico e voce storica del motocross marchigiano Aldo Esposti –, nei 35 anni passati insieme sui campi di gara Mario ha saputo compattare i vari Direttivi al fine di realizzare progetti innovativi per l’organizzazione di manifestazioni come la Coppa Mille dollari, i Campionati del mondo, oltre all’attività agonistica nazionale e regionale. Aveva anche reso il ‘San Pacifico’ un centro estivo con piscina, bar e ristoro". In queste ore tantissime persone hanno espresso sentimenti di cordoglio e vicinanza ai suoi familiari, a conferma dell’affetto e della stima che gli amici, non solo di San Severino, nutrivano per lui. m. g.