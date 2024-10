Il "Mount Echó festival" accoglie Colin Stetson

La 9ª edizione del "Mount Echó festival" continua a sorprendere portando sul palco del teatro delle Logge, dopodomani alle 21:30, un artista capace di rendere il sax uno strumento di pura avanguardia. Colin Stetson, polistrumentista americano dal talento visionario, arriva per offrire uno spettacolo che non si limita a essere ascoltato, ma pretende di essere vissuto. La sua capacità di sfruttare il respiro circolare, le trame polifoniche e le infinite possibilità timbriche dello strumento, lo trasforma in un vero "one-man orchestra". Il nuovo album "The love it took to leave you", uscito lo scorso settembre e definito dall’artista come il più personale, è un viaggio nell’essenza stessa della sua musica, una riflessione sul percorso artistico che non cessa di evolvere. "L’essenza sono io" ha dichiarato, in un commento che fa trasparire la profondità e la sincerità della sua arte.