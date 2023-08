"Il movimento non manca Ora luci scenografiche lungo tre vie del centro"

"L’amministrazione comunale, tra commercio, cultura e turismo, sta operando nel giusto verso. I saldi influiscono nella ripresa, certo, ma gli eventi che animano la città stanno dando grande apporto a riemergere da un periodo sicuramente non facile". Giuseppe Romano, presidente dell’associazione commercianti del centro storico, sottolinea la buona situazione di cui il settore momentaneamente gode. "Gli aperitivi all’opera e la nuova illuminazione, grande sorpresa di questi giorni, stanno dando nuova linfa al commercio in centro storico. Con l’amministrazione comunale, molto attenta al nostro lavoro, si è creato un rapporto valido, fruttifero. Inoltre, vedere un centro illuminato aiuta a rendere la città più ospitale per chi viene da fuori, e più vivibile dai maceratesi". L’amministrazione comunale ha infatti accolto la proposta dell’associazione dei commercianti di illuminare scenograficamente, in via sperimentale, alcune vie del centro: via Lauri, via Gramsci e corso Matteotti avranno fino a fine novembre, delle nuove luminarie. "Contribuiranno anche alla sicurezza dell’ambiente e delle persone, oltre che fare un gran bell’effetto esteticamente – sottolinea Romano, la cui associazione aveva avanzato la proposta –, è stata una bella sorpresa vedere accolta la richiesta. C’è movimento in città in questi giorni. In larghissima parte dato dalla stagione lirica dello Sferisterio, si vedono passare anche molti stranieri: olandesi, francesi, tedeschi". E annuncia: "Stiamo preparando la seconda edizione della festa dei commercianti, sarà sabato 16 settembre. Ci sarà musica dalle 18 alle 2 in tutto il centro storico, con sorprese anche per famiglie e bambini e un grande spettacolo, con tanto di dj set, in piazza della Libertà". Per quanto riguarda la grande festa che si terrà a Macerata martedì prossimo, sera degli Aperitivi all’opera, dedicati alla Carmen e simboleggiati col colore rosso, Romano sottolinea: "Il merito è di bar e ristoranti e dell’ufficio Europa. Noi abbiamo solamente aderito alla richiesta di rimanere aperti fino a notte. Sarà una bella serata".

Lorenzo Fava