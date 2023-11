Il ’Mugellini’ esalta i migliori talenti della musica e dell’arte

"Un’edizione memorabile con numeri importanti e artisti straordinari". Commenta così Mauro Mazziero, direttore artistico insieme a Lorenzo di Bella del Mugellini Festival, la conclusione della rassegna culturale che c’è stata nei giorni scorsi, a Potenza Picena, con il concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. In otto anni il festival ha coinvolto più di 100 artisti, tra musicisti, pittori, fotografi e scultori, e per l’edizione 2023 sono stati venduti oltre 800 biglietti grazie ai cinque concerti in programma e alla serata d’anteprima. Presente al concerto finale, assieme al sindaco Noemi Tartabini, anche il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli (nella foto). "Il tempo dello stupore è stato il tema di questa ottava edizione del Mugellini Festival – spiega di Bella –. La musica infatti ci ha stupito con il virtuosismo del pianista Giovanni Bertolazzi e del chitarrista Luca Stricagnoli, con l’intensità di Linda Valori e dei suoi musicisti con il grande concerto della Form e due solisti d’eccezione: il violinista Cihat Askin e la violoncellista Meehae Ryo". "Nelle arti visive abbiamo scelto artisti che potessero essere in sintonia con i musicisti – continua Mazziero –: Michael Rocchetti ha presentato i suoi scarabocchi parlanti, Paola Tassetti il suo Bruno Mugellini mutante, Antonella Castelli le sue donne fauno, Andrea Silicati i fiori gestuali e Giovanni Beato le sue sculture". Il tutto è stato arricchito dalla consegna di due premi: il Premio Mugellini per la musica a Paolo Bontempi, e il Premio Mugellini per le arti alla carriera ad Allì Caracciolo e Gastone Pietrucci. "Stiamo già pensando all’edizione 2024 – conclude Mazziero – cercando, come sempre, di puntare sui migliori talenti della musica e dell’arte, in particolare emergenti".