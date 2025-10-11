Il Mugellini Festival rende omaggio a Berman

Torna domani alle 17.30, nella Cappella dei Contadini di Potenza Picena, l’appuntamento con il Mugellini Festival. Il concerto celebrerà il maestro Lazar Berman, con un omaggio musicale tra emozione e virtuosismo a vent’anni dalla scomparsa del grande pianista russo.

I due interpreti che saranno ospiti del festival non hanno bisogno di presentazioni: saranno infatti Pavel Berman (nella foto), violinista di fama internazionale e figlio di Lazar, e Lorenzo Di Bella, pianista e direttore artistico del Mugellini Festival, Festival, nonché ultimo allievo di Berman. Due generazioni che si incontrano nel nome di una musica che non dimentica, ma trasforma il ricordo in arte. Il programma del concerto vedrà la sonata K.304 di Mozart, la sonata numero 3 di Brahms e infine la serenata melancolica di Caikovskij.

A completare la serata ci sarà anche l’esposizione d’arte di Diego Mazzaferro, che con il suo linguaggio visivo dialogherà con la musica, creando un ponte tra suono e immagine, tra passato e presente. I biglietti sono disponibili sul circuito di CiaoTickets, online e nei punti vendita autorizzati. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni è possibile chiamare il numero 3924450125.