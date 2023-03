Il murales di Molyneux cambia look al sottopasso Esso

Il sottopasso Esso torna a nuova vita grazie a "Deep Blue", ultimo capolavoro firmato "Vedo a Colori". I lavori portano la firma di Rick Molyneux, street artist belga, di Gent. "Civitanova sempre più viva e bella, grazie al progetto Vedo a Colori di Giulio Vesprini – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Con questo murales consegniamo un altro spazio urbano riqualificato alla città e continuiamo un percorso che vuole donare una rinascita ai luoghi". Così con Deep Blue si inaugura ufficialmente la stagione del museo d’arte urbana e si dà il via anche a una sorta di gemellaggio artistico tra Civitanova e Gent, dove Molyneux sta recuperando i quartieri periferici della città realizzando iniziative importanti tra cui tour guidati e scuole di graffiti per ragazzi. "Idee – dice Giuseppe Cognigni, assessore al Decoro urbano – sulle quali anche noi stiamo già lavorando. Entro l’anno andrò in Belgio per avviare una reciproca collaborazione artistica e turistica. Il sottopasso è stato messo in sicurezza grazie all’installazione di telecamere e a una nuova illuminazione a led".