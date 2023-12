Il ’Museo cinema a pennello’ ospite con una mostra a Fabriano

"Il Museo del cinema di Montecosaro" e il suo "regista" Paolo Marinozzi in trasferta pre-Natalizia e di Capodanno (9 dicembre-31 gennaio) alla mostra "Cinema di Carta Fabriano", un’esperienza unica nella "location" del Museo della Carta e Filigrana fabrianese. Della collezione Marinozzi custodita a Porta San Lorenzo saranno in esposizione ben 20 bozzetti, 16 locandine e 4 manifesti. Si tratta di "opere originali" che hanno fatto sognare gli italiani dal dopoguerra ad oggi, con le iconiche immagini di film indimenticabili quali "La pantera rosa", "I soliti ignoti", "La grande guerra", "Dramma della gelosia" e "L’armata brancaleone". "I dipinti in esposizione, in gran parte realizzati su pregiata Carta Fabriano, non sono semplici bozzetti – ha detto Marinozzi al Carlino –, ma autentiche opere d’arte che con una semplice immagine catturano l’occhio del visitatore, costituendo una sintesi formidabile dei film rappresentati. Ogni tratto, colore e dettaglio creati da artisti come Rodolfo Gasparri (marchigiano di Castefidardo) e da altri pittori di cinema (Ermanno Iaia, Sandro Simeoni, Giuliano Nistri, Silvano Campeggi, Mauro Innocenti, Luciano Crovato) – prosegue Marinozzi – è un invito a immergersi nelle trame che attraverso quelle pennellate diventano magicamente la chiave di accesso a narrazioni visive anticipando – come un trailer – l’uscita dei film nelle sale. La finalità della mostra è proprio quella di celebrare il "matrimonio artistico". All’interno di un percorso giunto all’11esimo anno del "Fabriano Film Fest" gli organizzatori vogliono rendere omaggio a questi artisti".

Ennio Ercoli