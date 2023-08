Il Museo Oberdan Poleti torna a casa "A settembre riapre al pubblico"

di Gaia Gennaretti

Il Museo del territorio Oberdan Poleti torna nella sua sede storica. Dopo le difficoltà, legate al sisma, di fornire aule alla didattica, il consiglio d’istituto del Tacchi Venturi ha deliberato favorevolmente per la restituzione completa dei locali, in parte già avvenuta con la riapertura di alcune sale. Una operazione che precederà di poche settimane il ritorno alla normalità e la realizzazione di un progetto che prevede un percorso unico con il vicino museo di Borgo Conce. "Lo scorso anno – spiega l’assessore alla Cultura Vanna Bianconi – abbiamo avuto dalla scuola la riconsegna di alcuni locali, mentre altri sono ancora nella disponibilità dell’istituto perché utilizzate fino allo scorso giugno. In questi giorni stiamo concludendo l’allestimento delle prime sale che riapriremo a fine settembre riportando tutto ciò che rientrava nel percorso del Museo del territorio che avevamo trasferito al Servanzi Confidati per la mostra ’Memorie di una Terra’. Il progetto dell’amministrazione è quello di riallestire, nel 2024, anche le altre sale perché probabilmente non serviranno più per ospitare gli studenti".

La raccolta custodisce testimonianze della civiltà contadina, artigianale, protoindustriale anche se il museo "Oberdan Poleti", nel suo complesso, risulta essere espressione di tre diverse realtà: una casa colonica arredata, tipico esempio di abitazione mezzadrile marchigiana, un giardino botanico con varie specie arboree locali, e gli spazi espositivi dove sono accolti, tra gli altri, un grande torchio ligneo dell’800 e numerosi attrezzi per le attività agricole che vanno dagli aratri, alla seminatrice, all’erpice, alla trinciaforaggi, a falci e falcette, zappe e picconi, seghe e morse. Ci sono poi macine a mano in pietra, misure per il grano, utensili da cucina, bilance, e altri oggetti. Nelle sale espositive presto si potranno di nuovo ammirare un frantoio con grandi macine di pietra, una pressa per la produzione di olio, una pompa a mano antincendio in dotazione all’inizio del secolo a a quella che fu la stazione dei Vigili del Fuoco, vecchie apparecchiature per la produzione di acque gassate, un tostino per caffè ad alcool, un trapano a mano, un tornio di legno a pedale, un deschetto da calzolaio. Altre sezioni riguardano aspetti del tempo libero, dell’associazionismo e della pubblica assistenza come una lettiga di inizio ‘900 o macchine tipografiche e altri macchinari.