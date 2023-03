Il museo Piersanti vola a Parigi con due opere della famiglia Bellini

A

Due opere del museo Piersanti di Matelica fino al prossimo 17 luglio saranno in mostra al Museée Jacquemart-André, casa-museo di Parigi, nell’ambito dell’esposizione "Giovanni Bellini, influenze incrociate". Sono la Madonna di Costantinopoli di Gentile Bellini e i Santi Bernardino, Onofrio, Stefano, Bartolomeo, Lorenzo, Sebastiano e Caterina d’Alessandria di Jacopo Bellini. In realtà in origine erano parti di un’unica opera. A dare la notizia è stato il direttore del Museo Piersanti, don Ferdinando Dell’Amore, rientrando dalla capitale francese, dall’importante mostra curata da Neville Rowley, conservatore della Gemäldegalerie e del Bode-Museum di Berlino, affiancato da Pierre Curie, specialista di pittura italiana e spagnola. "Si tratta della prima grande rassegna in Francia dedicata a Giovanni Bellini, uno dei massimi esponenti del Rinascimento veneto – ha affermato il sacerdote –. L’opera di Matelica fu in origine di proprietà dell’abate di Roti Bartolomeo Colonna, il dotto greco, esule a Matelica, a cui si devono il bel campanile della cattedrale e l’arrivo della prima tipografia nel 1473".

Matteo Parrini