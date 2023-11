Il musical dei liceali del Galilei venerdì al teatro Lauro Rossi

Continuano i festeggiamenti per i cento anni del liceo scientifico Galilei. Il nuovo appuntamento è fissato per venerdì, alle 21 al teatro Lauro Rossi, quando gli studenti saranno protagonisti del musical "Il nostro Galileo", spettacolo per la regia di Giuseppe Riccardo Festa, i testi di Lucrezia Ercoli e le coreografie di Serenella Pagnanini. "Un diffusissimo luogo comune, generazione dopo generazione, accusa i giovani di essere superficiali, svogliati e poveri di curiosità e di interessi. Collaborando con diversi istituti scolastici, ho avuto modo di constatare quanto superficiale sia, piuttosto, questo pregiudizio – spiega Festa –. L’occasione che il liceo scientifico mi ha offerto, di curare la regia di questo spettacolo, ha ulteriormente rafforzato la convinzione, che ho maturato durante le esperienze precedenti, che i nostri ragazzi sono al contrario curiosi, acuti, attenti, ricchi di interessi, aperti agli stimoli". Sul palco saliranno Sofia Angelozzi, Arianna Cioli, Davide Compagnucci, Alice Falappa, Gianmarco Giorgi, Riccardo Mozzoni, Lucia Pagnanelli, Elena Palpacelli, Caterina Polci, Gloria Properzi, Vittoria Quattrini e Francesco Zappelli. Il corpo di ballo, invece, sarà composto da Mattia Bettucci, Agnese Cacchiarelli, Francesca Cesolari, Ludovica Mazzoni, Silvia Mei, Francesco Nogara, Alissa Salvucci, Carlotta Serafino, Agnese Sergolini, Bianca Sulzer e Alice Turchetti. Ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.scientificomc.eu.it.