Il musical sbarca allo Sferisterio Live con "West side story"

"West Side Story" farà tappa a Macerata il 13 settembre. Il capolavoro del teatro musicale di Massimo Romeo Piparo, acclamato dagli spettatori di tutto il mondo, dopo il grande successo di pubblico e critica arriva a Sferisterio Live. Tratto dall’omonimo musical che Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins crearono nel 1957 ispirandosi al Romeo e Giulietta di William Shakespeare, promette intense emozioni. Con la colonna sonora composta da Bernstein suonata dalla grande orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello, lo spettacolo porta sul palco oltre 30 artisti: nel ruolo di Tony Luca Gaudiano e in quello di Maria Natalia Scarpolini, già nel cast di "Cats" del regista. Lo spettacolo è prodotto da PeepArrow entertainment in collaborazione con Il Sistina e con le coreografie di Billy Mitchell, le scenografie originali di Ricardo Sanchez Cuerda supervisionate da Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani e il suono di Stefano Gorini. "Sferisterio Live abbraccia il musical – afferma l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi – e portare questo capolavoro allo Sferisterio è un’opportunità non solo per promuovere la cultura musicale, ma anche per attrarre turisti". Biglietti in vendita da giovedì alla biglietteria dello Sferisterio e su tickettando.it e ticketone.it.