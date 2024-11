Il musicista che racconta la vita con le note

Musicista, operatore umanitario e creator, Pietro Morello ha conquistato milioni di follower grazie al suo impegno umanitario e alla capacità di raccontarlo ai suoi oltre 4,5 milioni di follower attraverso i canali social (3,7 milioni su TikTok, 545K su Instagram, 443K su YouTube). Nel corso di questi anni, ha dedicato la sua vita alla cura e al sostegno dei bambini nei reparti ospedalieri (aveva uno spazio settimanale di musicoterapia al Regina Margherita fino a poco tempo fa) e nelle zone di guerra (è stato in missione in diversi paesi tra cui Kenya, Congo, Ucraina, Palestina, Siria).

Oltre alla passione per il sociale, è noto anche per il suo talento musicale (è un pianista), che traspare nella sua capacità di connettersi emotivamente con il pubblico attraverso la musica. Da metà novembre Morello, classe 1999, torna a teatro con la seconda parte della tournée di "Non è un concerto", lo spettacolo in cui racconta le sue esperienze di vita tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini, tutte accomunate da un unico fil rouge: la felicità. Prodotto da Midriasi e Compagnia della Rancia, con la regia di Mauro Simone, il tour riprenderà con dodici nuovi appuntamenti, a partire dal Persiani di Recanati, dove andrà in scena mercoledì alle 21.15, al termine della residenza di riallestimento e ad apertura della nuova stagione teatrale.

Morello, perché "Non è un concerto"?

"Innanzitutto riproponiamo con gioia questo spettacolo portandolo in nuove città. Mi faccio ambasciatore dei racconti e delle storie dei bambini attraverso la musica, linguaggio emotivo. E il pubblico verrà molto coinvolto. L’obiettivo è riportare la voce dei bambini così com’è arrivata (con tutto quello che c’è dietro), dalla guerra o dagli ospedali, senza filtri. Altrimenti lo troverei ingiusto e decontestualizzato. Non è un concerto tradizionale".

Come è approdato ai social? "Ero un artista di strada finché i social non mi hanno dato la possibilità di essere ascoltato da più persone. I social rappresentano un megafono, hanno lati positivi e allo stesso tempo bui, per questo non va sottovalutata la loro importanza pedagogica, in quanto i ragazzini emulano gli idoli. I social sono violentemente democratici e rivestono una parte culturale rilevante".

E a teatro?

"È un piccolo punto di inizio. Da ragazzino studiavo recitazione. Prediligo le forme d’arte dal vivo, che mi permettono di coinvolgere il pubblico".

Cos’è la felicità per lei?

"La cosa più bella e preziosa che abbiamo".

Progetti in cantiere?

"Nel 2025 è previsto il ritorno in Congo, nel territorio di guerra. Ma non smetterò di stare sul palco, con la voglia di incontrare le persone".