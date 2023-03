Il Nas nelle mense Formaggio scaduto e pane senza etichette Multata una società

di Paola Pagnanelli

Quindici chili di pane di provenienza sconosciuta e due forme di formaggio scadute sono state trovate alla mensa universitaria di Camerino. Per questo la società che ha in appalto il servizio, la stessa di tutte le mense universitarie marchigiane, è stata multata dal Nas. Questo è uno dei risultati di una campagna di controlli su scala nazionale realizzata dal comando Carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il ministero della salute, per verificare i servizi di ristorazione e le imprese di catering assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici, dagli asili alle università, pubblici e privati. Nelle Marche i Nas di Ancona hanno ispezionato 22 locali fra laboratori di produzione pasti, punti cottura e ambienti di refezione scolastici, dagli asili alle università. In particolare: otto in provincia di Ancona, tre in quella di Ascoli, uno a Fermo, cinque in provincia di Macerata e sei in quella di Pesaro. In un solo caso sono state accertate carenze igienico sanitarie, mentre in misura maggiore carenze strutturali che hanno portato alla contestazione amministrativa di 14 sanzioni per un totale di 15.500 euro.

In una circostanza, alla mensa universitaria di Camerino, sono stati sequestrati 15 chili di pane e prodotti da forno privi di indicazioni di provenienza, e due forme di formaggio scadute. La merce è stata sequestrata e sono scattate multe per 3.500 euro alla società romana che si è aggiudicata l’appalto per il servizio. Nella provincia di Ancona, il legale rappresentante di una società di gestione di una mensa è stato denunciato per frode in commercio: avrebbe somministrato carne bovina diversa, per origine e qualità, da quella indicata sul menù che prevedeva solo carne Igp (indicazione geografica protetta) e Q.M. (qualità Marche). In linea generale comunque i militari hanno trovato le mense regionali in condizioni più che buone. A livello nazionale, le ispezioni hanno interessato 1.058 aziende di ristorazione operanti nelle mense scolastiche. Tra le ditte controllate, 341 hanno evidenziato irregolarità, il 31 per cento, con 482 violazioni penali e amministrative e la conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 240mila euro, relative a violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto, nella regolarità di impiego delle maestranze. È stata disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di nove aree cucina per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza di umidità e muffe. Sono stati sequestrati oltre 700 chili di derrate alimentari non tracciabili, scadute e custodite in ambienti inadeguati. Situazioni particolari hanno riguardato la denuncia di 22 gestori dei servizi-mensa per frode e inadempienze in pubbliche forniture, per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e inosservanze alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.