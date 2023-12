Il "Natale a Cingoli" è ricco di appuntamenti: si parte con la mostra dei bambini

"Natale a Cingoli" è il titolo del programma degli eventi che il Comune e la Pro Loco hanno concertato per il periodo delle feste. Oggi lungo i viali Valentini sarà inaugurata la mostra "Presepi e paesaggi" del Bosco di Tassinete, allestita dalla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica". Alle 17.30, con l’associazione Juvena, l’accensione delle luminarie e degli alberi natalizi posizionati ai viali, in piazza Vittorio Emanuele II e nel Cortile Rossetti. Lunedì, all’alberghiero "Girolamo Varnelli" la seconda edizione del "Cavalluccio della vergara" e nel cento storico la settima sagra dedicata al tipico dolce locale. Giovedì, alle 17.30, l’inaugurazione della rassegna "La via del presepe sotto i ponti", promossa da tutte le istituzioni scolastiche locali. Venerdì 8, alle 15, l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Emanuele II fino all’8 gennaio; la banda di Villa Strada dalle 17 eseguirà un "Carosello natalizio"; nella chiesa di Sant’Esuperanzio, fino al 24 gennaio si potrà visitare la decima mostra dei presepi ("Venite, adoriamo"). Sabato, alle 17.30, nell’auditorium Santo Spirito, con l’Accademia Labiena "E venne in mezzo a noi", la Natività di Gesù nella tradizione orale marchigiana, nella Buona Novella di Fabrizio De Andrè e in brani inediti di Marino Carotti. Sabato 16 e domenica 17, il comitato della Croce rossa italiana consegnerà agendine e torroni; sabato 23 i regali agli ultraottantenni. Sabato 16, nel teatro Farnese, alle 17.30 "Anna ed Elsa,la regina e il suo regno di ghiaccio", tributo live a Frozen. Domenica 17,nel centro storico, "Nella notte una luce che sorride", presepe vivente itinerante nelle vie dell’incasato; alle 16, nello chalet "Arena delle luci", "Natale di … vino", degustazione guidata dei vini cingolani; nell’Auditorium Santo Spirito, alle 17 "Scottature" di Dolores Prato, secondo incontro della rassegna su storia, cultura e arte. Martedì 19, alle 21, nel centro comunale Vittoria, "Note di Natale", serata in musica con gli allievi della scuola del Corpo bandistico di Villa Strada. Il 29 dicembre e il 5 gennaio a Villa Strada, tombola e supertombolone della Polisportiva Victoria.

Gianfilippo Centanni