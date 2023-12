Il Natale arriva con l’Immacolata: è tempo di festa

Si accendono le luci del Natale nel borgo di Appignano. Oggi alle 17.30 si parte con l’accensione del grande albero di Natale allestito nella storica Piazza Umberto I. Una festa che sarà animata dallo spettacolo di cori gospel e di tanti canti natalizi del Grace Choir, il coro femminile di Urbisaglia diretto dal maestro Tiziana Muzi. A tutti i presenti verranno offerti vin brulè e squisiti dolci della tradizione offerti dalla Pro Loco. Tanti saranno i giocattoli depositati sotto il grande albero e che verranno donati alle Associazioni benefiche locali grazie all’iniziativa dell’azienda musicale Bontempi. La bellezza dell’albero di Natale di Appignano potrà essere votata con un "like" nel contest patrocinato della Regione e dalla Riviera Del Conero, per eleggere il "Miglior Albero di Natale della Regione Marche" dall’ 11 al 25 dicembre nel sito www.dubbingmarche.it. Domani e domenica le vie del centro storico si animeranno delle luci dei colori e dei profumi degli attesi mercatini natalizi che offriranno al pubblico i migliori prodotti enogastronomici locali e i più belli ed originali manufatti artigianali. Numerosi gli spettacoli fissi ed itineranti e gli intrattenimenti per i bambini e le famiglie previsti dal pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica, previsto anche l’arrivo di Babbo Natale.