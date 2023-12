Il Natale diventa musical

Oggi, alle 17, il Vaccaj di Tolentino per la rassegna "A teatro con mamma e papà" ospita "Il Natale che vorrei", piccolo musical prodotto da CrescereInsieme, scritto, diretto e interpretato da Fausto Verginelli. Conquisterà grandi e piccini con una colonna sonora formata in parte da classici del Natale e in parte da brani originali. Uno spettacolo interattivo, in cui cantanti e ballerini coinvolgeranno tutti i presenti con le tecniche del teatro sperimentale, coreografie e canzoni dal vivo. "Un improvviso avvenimento sconvolge i programmi di Babbo Natale, ma grazie all’aiuto dei bambini e alla loro capacità di donare amore, gli amici Elfi riusciranno non solo a salvare il Natale, ma a rendere buoni anche i cattivi, che scopriranno inaspettatamente di avere in fondo al cuore tanto amore da donare", si legge nelle note di regia. Invece da martedì a domenica appuntamento tutti i pomeriggi alle 17 con "Aspettando il Natale con Murel", che ritorna anche quest’anno con una selezione di nuove e originalissime fiabe delle feste. Un progetto di educazione all’ascolto attraverso l’animazione teatrale, ideato e coordinato da Ada Borgiani con la partecipazione di Emma Ray Rieti e Stefan Tronelli, che andrà in scena nel foyer del teatro, dove per l’occasione verrà ricreato un "posticino" davvero speciale dedicato ai bambini (e non solo). Dalle 16.30, inclusa nel biglietto, sarà offerta a tutti una merenda con i biscotti sfornati da Dolci Delizie.