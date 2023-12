Il Natale fa scintille: ecco i canti delle scuole primarie e tanti show

Decolla "Scopri, vivi, gusta il Natale a Camerino". Oggi, al Sottocorte Village, dalle 16 in poi "Scintille di Natale" con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale. Protagoniste anche le scuole primarie "D’Acquisto" e "Betti", che daranno il via alla festa con il Canto di Natale, insieme allo spettacolo di danza dell’asd Area 21 e all’animazione della banda musicale "Città di Camerino" diretta dal maestro Vincenzo Correnti. Intrattenimento a cura di Multiradio. Domani invece si va "Alla scoperta dell’ufficio di Babbo Natale", alle 16.30 in via Le Mosse (ex Eurobet), tra zucchero filato e Babbo Natale in persona; sarà visitabile fino al 7 gennaio dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Domenica, sempre nel quartiere Le Mosse, arriva il Mercatino di Natale dalle 10 alle 18. Vicino all’ufficio di Babbo Natale, laboratori creativi per bambini, artigianato, idee regalo e prodotti tipici. Nel pomeriggio, al Sottocorte Village, dalle 16 "Like at home": si potrà prenotare un tavolo, portare calde coperte, cuscini e tutto il necessario per apparecchiare la tavola di Natale.